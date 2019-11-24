وكيل البرلمان: تطوير الإعلام يلزمه حقيبة وزارية

كتب- مصطفى علي:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تطوير الإعلام المصري يلزمه حقيبة وزارية لمعالجة ما حدث فيه من خلل، مضيفًا أن ذلك يساعد على وضع خريطة إعلامية مستقبلية لأنه مكون الرأي العام.

وتابع في كلمته بمؤتمر الشأن العام بمؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه من المفترض أن الأحزاب تُعاون المجتمع للنهوض به ولا تنتظر دور الحكومة فقط، مقترحًا إصدار تشريع بحل الأحزاب التي لا تنول ثقة الشعب، مؤكدًا أن هذا التشريع سيجعل الحزب الحقيقي هو من يحصد مقاعد في البرلمان.

وعن الانتخابات المحلية، أشار وهدان إلى أنها عصب الحياة السياسية، موضحًا أن كل عضو محلي سيكون مسؤولًا عن 60 ألف مواطن، ما سيخفف الحمل على نائب البرلمان الذي يتحمل الخدمات الفردية بجانب التشريعات.