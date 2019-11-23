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البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء ويوسف النجار بعزبة النخل

01:15 م السبت 23 نوفمبر 2019
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء ويوسف النجار بعزبة النخل

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- (أ ش أ):

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة وشعب المنطقة.

وأزاح البابا تواضروس الثاني، الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة لدى وصوله، لتبدأ بعدها صلوات التدشين، بالإضافة إلى تدشين مذابح الكنيسة وحامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية، وعقب انتهاء طقس التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية خلال صلوات القداس قدم خلالها التهنئة لشعب الكنيسة وللآباء الكهنة على تدشين الكنيسة.​

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البابا تواضروس كنيسة العذراء عزبة النخل

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