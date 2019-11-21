اليوم.. الحكومة تناقش منظومة ضبط الأسعار وتحسين الخدمات

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس .

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى متابعة منظومة ضبط الأسعار.

كما يناقش المجلس تقارير عدد من الوزارت التي شهدت تقدما في مؤشرات التقارير الدولية، بالإضافة إلى تقدمها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت الحكومة وافقت في اجتماعها الأخير على عدة قررات، من بينها الموافقة على السير في إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهري "دندرة" لمدة ثلاثين عاماً.

كما استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع السابق، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ استعداداً لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.