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غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات العمرة الاثنين المقبل

08:03 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات العمرة الاثنين المقبل

البيت الحرام

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، بدء التنفيذ الفعلي لبوابة العمرة المصرية، وانطلاق أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر.

وبحسب خطاب الغرفة المرسل لشركات السياحة العاملة في الموسم الجديد، جاء ذلك وفقاً للترتيبات الخاصة بوزارة السياحة والتي جرى التعامل معها وتفعيل النظام الخاص بالبوابة ليكن وفقاً للموعد المحدد حالياً.

وكان من المقرر انطلاق أولى رحلات العمرة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، إلا أن الغرفة قررت التأجيل دون ذكر الأسباب.

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العمرة غرفة شركات السياحة بوابة العمرة المصرية وزارة السياحة

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