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طارق شوقي: لا تغيير في مواصفات "العربي" للصفين الأول والثاني الثانوي

04:51 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
طارق شوقي: لا تغيير في مواصفات "العربي" للصفين الأول والثاني الثانوي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي تغييرات على مواصفات امتحانات اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوية.

وأضاف شوقي في تصريحات له على جروب "واتس آب"، إن المنظومة الجديدة للتقويم تعتمد على قياس المهارات، وبالتالي فإن موضوعات القراءة المقررة على الطلاب للتدريب على المهارات اللغوية.

أوضح وزير التعليم، أن الامتحان لقياس المهارات اللغوية التي تدرب عليها التلميذ في شكل موضوعات قراءة متحررة، وأن اشتمال الامتحان على موضوعات مقررة يتعارض مع المنظومة الجديدة للتقويم.

وطالب عدد من المعلمين بأن يشتمل الامتحان على نص متحرر، ونص مقرر، وموضوع قراءة متحرر، وآخر مقرر ليتم الاستفادة مما يدرس لهم.​

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم امتحانات اللغة العربية أولى ثانوي

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