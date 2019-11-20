بدء المحادثات الثنائية بين السيسي وميركل

كتب- محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى مقر المستشارية الألمانية، بالعاصمة برلين.

وبدأت، منذ قليل، محادثات الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ختام زيارة الرئيس الحالية لألمانيا.

وشارك الرئيس السيسي في لقاء مع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، وفي عشاء العمل الذي أقامه الرئيس الألماني لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.