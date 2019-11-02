طارق شوقي يرد على تصريحات انتماء المهندسين لـ"داعش": "أنا نفسي مهندس"

كتب– أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تصريحاته التي قال فيها إن أغلب المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من المهندسين.

وقال شوقي خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية الأوقاف، اليوم السبت، إن 70% من المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من المهندسين، مشيرًا إلى أنه لا بد من دراسة الظاهرة، وكيف التحق هؤلاء بالتنظيم، وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف؟.

وأوضح شوقي في تصريحات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نسبة كبيرة من الملتحقين بتنظيم متطرف مثل "داعش" من المتعلمين تعليمًا عاليًا مثل المهندسين والأطباء، قائلًا إن هذا الأمر يثير التساؤل عن علاقة الأفكار المتطرفة بالتعليم النظامي، وكيف يتم إعداد المناهج الجديدة للعمل على تفادي مثل هذه الأفكار المتطرفة.

ولفت وزير التعليم إلى أن البعض اجتزأ ما قاله في تصريحاته، في عنوان مثل: "المهندسين 70% من داعش"، موضحًا أن ذلك حدث ليتجادل الناس على مواقع الـ"سوشيال ميديا" ويذهب الفكر والتحليل والتأمل أدراج الرياح، مضيفًا: "وزير التعليم نفسه مهندس".​