الزراعة توضح: هل تنخفض أسعار الدواجن بالأسواق؟

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عدم انخفاض أسعار الدواجن عن 18 جنيها خلال الفترة الحالية.

وقال القرش في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الدواحن لـ18 جنيهًا يرجع لزيادة المعروض، حيث اتخذت الدولة عدة إجراءات منها توفير آليات تمويلية للمربي تساعده على دخول مستلزمات الإنتاج.

وتابع: أن الدولة سهلت إصدار التراخيص للمربي بشكل ميسر، وساعدته لرفع الكفاءة الإنتاجية للوحدة الواحدة، وتفتيش ومراقبة على مصانع الأعلاف، لضمان جودتها.

وأكد أنه يوجد مخاطر للثروة الداجنة في الصعيد، منها ارتفاع الحرارة، ووجود مزارع مفتوحة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على مساعدة المربين لتحويلها لمزارع مغلقة أو شبه مغلقة، كما أن الدولة أعطت مجموعة من المستثمرين مساحات من الأراضي بأسعار مناسبة جدًا، لإنشاء المزارع.