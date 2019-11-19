"السياحة": وقف ترخيص مراكز الغوص لمدة عام بسيناء والبحر الأحمر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بوقف مؤقت لمدة عام لقبول التراخيص الجديدة لمراكز الغوض ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت السفاري بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر.

ونض القرار على حظر إضافة أي أنشطة بحرية جديدة او قطع بحرية جديدة إلى رخص مراكز الأنشطة البحرية السارية.