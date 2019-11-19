الخميس.. انعقاد الملتقى التدريب الثاني لشركات السياحة بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

تعقد غرفة شركات السياحة، الملتقى التدريبي الثاني لأصحاب شركات السياحة في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 125 شركة سياحة.

وقال على المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس الإدارة، إن الهدف من الملتقى هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في السياحة بمختلف القطاعات لتقديم أفضل خدمة للسائح وليتواكب مع احتياجات سوق العمل الحالية ويشارك في الملتقى أعضاء مجلس الإدارة.

ويتضمن برنامج الملتقى التدريب الثاني 8 ندوات على مدار 3 أيام وهي ندوة عن إدارة التميز ويحاضر فيها الدكتور أيمن متولي رئيس قسم التسويق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحاضرة في مجال الطيران يحاضر فيها مصطفى شريف مدير حسابات باياتا شمال أفريقيا وبلاد الشام.

وأوضح المانسترلي، في تصريحاته، تنظيم محاضرة عن آليات التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة والطيران ويحاضر فيها علاء خليفة رئيس مجلس إدارة شركة خبراء الديجيتال بمصر والإمارات ومحاضرة أخرى عن الرقمنة في قطاع السياحة وأساليب التسوق الحديثة وكيفية استخدام أحدث الطرق لتفعيل الدفع الإلكتروني ويحاضر فيها الدكتور شريف شحاتة.

وأضاف أن هناك 3 محاضرات أخرى عن ريادة الأعمال واستراتيجية الأرباح ومحاضرها عن شرح لبوابات الدفع الإلكتروني في قطاع السياحة وكيفية استخدام أحدث طرق الدفع الإلكتروني ومحاضرة عن أحدث تطبيقات التدريب والتطوير.

ويحاضر في المحاضرات الثلاث، على التوالي الدكتورة شريفة شحاتة وعلاء خليفة وهايدي فوزي وخالد البنا، وفي ختام الملتقى يتم عقد ندوة عن بوابة العمرة الإلكترونية.​