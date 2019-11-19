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"محدش يقدر يجيب البلد ورا".. عبدالعال: بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب

03:57 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
"محدش يقدر يجيب البلد ورا".. عبدالعال: بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب، مضيفا: "لكن محدش يقدر يجيب البلد ورا".

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي يستمع فيها البرلمان لعدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وفي سياق آخر، طالب عبدالعال بحل مشكلة الفلاحين الزراعيين لقصب السكر بالنسبة لتسعير الطن، قائلا: "هناك مشكلة كبيرة لزارعي قصب السكر، كل سنة فيه زيادة في المحصول، لكن السنة الماضية فيه ظروف معينة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار".

وأوضح عبدالعال أن الموضوع الخاص بتسعير طن السكر لا علاقة له بوزارتي المالية أو الزراعة واستصلاح الأراضي، بل وزارة التموين والتجارة الداخلية التابعة لها الشركة القابضة للسكر.

علي عبدالعال مجلس النواب الجلسة العامة قصب السكر مجلس الوزراء

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