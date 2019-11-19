7 عروض مسرحية جديدة من "الثقافة".. تعرف عليها

كتب- محمد عاطف:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، إنتاج 7 عروض جديدة إلى جانب إعادة تقديم آخر تلبية لرغبة الجمهور.

وقالت عبدالدايم إن العروض الجديدة تم اختيارها بعناية لتحقق الرسالة المرجوة في التثقيف والتنوير وتنحاز لحرية التعبير والإبداع، بما يحقق مكتسبات إضافية للحراك الفكري، مشيرة إلى أنها تسير على درب النهوض بفن المسرح في مصر باعتباره راصدًا لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان وانطلاقًا من إدراك الوطن لأهمية أبو الفنون، حيث أعيدت الأضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها.

وأضافت: "أن لافتات كامل العدد أتت كثمار للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان"، موضحة أن فن المسرح نسق إبداعي يعمل على رصد قضايا وأحوال المجتمع باعتباره عملًا ابتكاريًا ينسج حكايات تقف على الحدود بين الحقيقة والخيال وتجربة تستلهم الواقع لتسمو بالمشاعر والوجدان.

من ناحيته، قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح إن الدفعة المعنوية التي حظى بها فنانو مسرح الدولة نتيجة الإقبال الجماهيري دفعتهم إلى الإصرار على تقديم عروض جديدة تحمل مقومات الجذب اللازمة لاستمرار النجاح.

وأضاف: "خطة الإنتاج الجديدة شملت تقديم عرض (ظل الحكايات) لفرقة مسرح الغد ويقدم اعتبارًا من الخميس 21 نوفمبر، أما فرقة مسرح المواجهة فتقدم عرض (رحلة سعيدة) بدء من الأحد 24 نوفمبر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وتقدم فرقة المسرح الكوميدي عرض (رسائل العشاق) على مسرح ميامي اعتبارًا من الخميس 28 نوفمبر، وفي اليوم نفسه تفتتح فرقة مسرح الطليعة على مسرحها عرض (حريم النار)".

كما تكرّم وزير الثقافة ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ في انطلاق عرض (أفراح القبة) من إنتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد مختار أن مسرح الشباب أنتج عرض (البخيل) لموليير ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر المقبل، كما يقدم المسرح القومي عرض (المتفائل) الذي حقق نجاحًا واسعًا في القاهرة حيث ينتقل إلى جمهوره بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بدء من الاثنين 10 ديسمبر، ويعاد عرض (قواعد العشق الأربعون) على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر.​