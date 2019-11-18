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    أول إجراء من مجلس النواب بشأن مشروع قانون مكافحة الشائعات

    12:07 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    أول إجراء من مجلس النواب بشأن مشروع قانون مكافحة الشائعات

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

    كما أحال عبدالعال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

    وعلق رئيس مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، قائلا: "استوقفتني كلمة الذوق العام، هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيدا يراه الآخر غير جيد، أرجو ألا نتدخل في الشأن الشخصي، نحن دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة على الجميع".​

    مجلس النواب علي عبد العال سليمان وهدان قانون مكافحة الشائعات

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