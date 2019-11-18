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    المفتي يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني ويشيد بعمق علاقاتها التاريخية مع مصر

    10:56 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    المفتي يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني ويشيد بعمق علاقاتها التاريخية مع مصر

    الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

    كتب - محمود مصطفى:

    وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص أمنياته القلبية للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة احتفالاتهم بالعيد الوطني الـ 49 لبلادهم، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

    وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، عن أمله لسلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعبًا أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار والأمان وأن يديم روح المحبة والتآلف بين أبناء شعبها الشقيق، وأن تنعم أمتنا العربية والإسلامية بالأمن والأمان في كل ربوعها.

    وأشاد المفتي بعمق العلاقات المصرية - العمانية على مدى التاريخ، حيث تحتل سلطنة عمان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مكانة خاصة في قلوب ونفوس المصريين ما يؤدي إلى تلاقي الأفكار والمواقف بين الدولتين الشقيقتين تجاه قضايا المنطقة والتحديات التى تواجه العالم العربي والإسلامي.

    شوقي علام مفتي الجمهورية سلطنة عمان

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