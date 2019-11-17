حدث في 8 ساعات| السيسي يصل إلى برلين.. ومصرع 4 سقط عليهم برج كهرباء بالجيزة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في قمة العشرين الأفريقية، إضافة إلى سقوط برج كهرباء بالجيزة ومصرع 4 أشخاص، وانسحاب وزير الصناعة من البرلمان، عقب هجوم وكيل المجلس عليه، بالإضافة إلى إعلان الأرصاد عن فرص سقوط أمطار خفيفة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: