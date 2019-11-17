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حدث في 8 ساعات| السيسي يصل إلى برلين.. ومصرع 4 سقط عليهم برج كهرباء بالجيزة

05:32 م الأحد 17 نوفمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يصل إلى برلين.. ومصرع 4 سقط عليهم برج كهرباء بالجيزة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في قمة العشرين الأفريقية، إضافة إلى سقوط برج كهرباء بالجيزة ومصرع 4 أشخاص، وانسحاب وزير الصناعة من البرلمان، عقب هجوم وكيل المجلس عليه، بالإضافة إلى إعلان الأرصاد عن فرص سقوط أمطار خفيفة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

وزير التموين وزير التعليم سقوط برج كهرباء الرئيس السيسي وزير الصناعة مجلس النواب علي عبد العال

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