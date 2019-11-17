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    المنشآت السياحية تطالب أعضائها بتجديد تراخيصها لعدم الشطب

    03:56 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    المنشآت السياحية تطالب أعضائها بتجديد تراخيصها لعدم الشطب

    غرفة المنشآت السياحية

    كتب- يوسف عفيفي:

    ناشدت غرفة المنشآت السياحية، أعضائها بضرورة سرعة تجديد التراخيص الخاصة بنشاطها من قبل وزارة السياحة والغرفة بدلاًمن سقوط الترخيص وإلغاءه لعدم التجديد أو لعدم سداد رسوم إشتراكات الغرفة.

    وبحسب بيان اليوم، أكد مجلس إدارة الغرفة في إجتماعه الأخير، ضرورة توجيه إنذار أخير للمنشآت السياحية المتأخرة في تجديد تراخيصها، وغير المسددة لاشتراكات الغرفة، لسرعة سدادها، مؤكداً أن هذا التقاعس يهددهم بإتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاهها بسحب وإلغاء ترخيصها حالة تراخيها وتقاعسها عن السداد.

    من جانبه، أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، اتخاذ الجهاز الإداري بالغرفة، كل الإجراءات، سواء بالطرق الرسمية عبر المكاتبات الإدارية، أو الإتصالات الودية لحث هذه المنشآت لتجديد تراخيصها، وكذلك سداد قيمة إشتراكاتهم بالغرفة، حتى لا يتم إلغاء عضويتها وبالتالي سحب تراخيصها السياحي عبر إصدار قرارات من وزيرة السياحية بهذا الأمر نتيجة لمخالفة هذه المنشآت للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لعمل الغرفة، والتراخيص السياحية.

    وأضاف رئيس الغرفة، مجلس إدارة الغرفة، يعمل دائماً للحفاظ على حقوق أعضائها من الجمعية العمومية، ولصالح هذه المنشآت، موضحاً أن غير الملتزم منها، قد تسىء إلى المنشآت الأخرى الملتزمة بتنفيذ القوانين واللوائح، وكذلك إشتراطات وضوابط التراخيص السياحية الممنوحة لها.​

    غرفة المنشآت السياحية وزارة السياحة المنشآت السياحية عادل المصري

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