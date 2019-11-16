استجابة لمصراوي.. وزيرة الصحة توجه بعرض حالة "يوسف" لدراسة علاجه بالخارج

كتب - أحمد جمعة:

استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاستغاثة والدة الطفل يوسف أحمد حلمي الذي يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب مناعي في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وتليف بالرئين ، بعد نشر والدة الطفل قصته على موقع "مصراوي"ومناشدتها بسرعة علاج ابنها لخطورته حالته.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس المجالس الطبية المتخصصة، بعرض حالة الطفل يوسف على اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإقرار إمكانية علاج الطفل بالداخل أو بالخارج طبقًا لحالته الصحية.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن الاستجابة لمناشدات الحالات المرضية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية للمواطنين.

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