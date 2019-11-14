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    الكهرباء: 21 ألفا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

    10:11 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    الكهرباء: 21 ألفا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

    الكهرباء

    القاهرة- (أ ش أ):

    ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، 21 ألفا و850 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

    وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و200 ميجاوات مقابل 25 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و500 ميجاوات.

    ولفت المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثامنة و ٥٥ دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

    يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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    الكهرباء حماية المستهلك المركز القومي للتحكم قطع التيار

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