أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

الأوقاف: لا استثناءات لأي جهة في شقق الهيئة

11:16 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الأوقاف: لا استثناءات لأي جهة في شقق الهيئة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، التزامهما بأعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة للهيئة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الأربعاء، أنه لا يوجد أي تفضيل ولا استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة، إنما هي ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة.

وشددت على أنه لا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف أي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهةٍ، إنما هي القواعد العامة على الجميع، وفق ما ينظمه القانون ولوائح العمل بهيئة الأوقاف.

وزارة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية الوحدات السكنية

الخبر التالى:

بعد استقالة أشرف عبدالمنعم.. ننشر تفاصيل أزمة قناة "CTV"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان