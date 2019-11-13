منها تحصيل الغرامة.. 4 توجيهات من كامل الوزير لكمسارية قطار بالإسكندرية

كتب - أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية بخط أبوقير بالسكك الحديدية، الأربعاء؛ لمتابعة الخدمة المقدمة للركاب.

تأتي الجولة في ختام زيارته لمحافظة الإسكندرية، وترأسه اجتماع وزراء النقل العرب.

بدأت الجولة من محطة طوسون حتى محطة مصر بالإسكندرية، إذ التقى الوزير بكمسارية القطار، وشدد على ضرورة إغلاق أبواب القطارات، وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقًا للقانون، وضرورة احترام حقوق الركاب، وتقديم كافة التسهيلات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية.

وأشار إلى أن محصلة الغرامات خلال الفترة السابقة ساهمت في شراء 10 جرارات جديدة تم شحنها وستصل نهاية هذا الشهر إلى الإسكندرية، لتسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت وزارة النقل في بيان اليوم، إن الوزير التقى عددًا من الركاب ودار حوار عن تطوير الخط، وأوضح الوزير أن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية، خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الاستشاري العالمي "سيسترا"؛ لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ1.5 مليار يورو، ويبلغ طوله 22 كم.

وفي محطة مصر بالإسكندرية، تابع الوزير أعمال تطوير المحطة والتي تقدر تكلفتها 360 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 75%، ويجري الانتهاء من تطوير أرصفة ١و٢و٣ ودهان الواجهة الخارجية الأثرية والانتهاء من الساحة الخارجية.

وشدد وزير النقل على العمل على مدار الساعة للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.