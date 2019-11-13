القوى العاملة: المجلس الفرعي للحوار المجتمعي يعقد أولى جلساته بالإسماعيلية

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل، مشيرا إلى أن للمجلس مجالس فرعية بالمحافظات، مشيراً إلي أنه أصدر توجيهاته لمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، بتفعيل اجتماعات المجالس الفرعية بكل محافظة.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية:" إنه تنفيذا لذلك نظمت المديرية أولى جلسات الحوار المجتمعي في مجال العمل بالإسماعيلية برئاسة المهندس احمد عصام نائب المحافظ لمناقشة الآليات التنفيذية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الفرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وأضاف مدير المديرية: "أنه تم استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمجلس الفرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، وما يتعلق بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها".

كما تم بحث السبل الكفيلة لإنهاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، وتم اقتراح تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للمصانع العاملة بالمنطقة الحرة والاستثمارية بالمحافظة والتى يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل كريمة لأبناء المحافظة.

كما تم مناقشة دور المجلس الفرعي بالمحافظة في دراسة ومراجعة أوضاع العاملين بالشركات والمصانع والمشروعات الاستثمارية ودوره في توفيق الأوضاع فيما بين العمال وأصحاب الشركات وحل أية مشكلات قبل تفاقمها.

حضر أولى جلسات الحوار المجتمعي، اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار عبد الفتاح عبد الله عضو البرلمان، ومديري مديريات الزراعة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والمهندس أيمن صالح مدير عام المنطقة الحرة العامة للاستثمار بالمحافظة، والمهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية، ومحمد عطية رئيس اتحاد عمال المحافظة، وعدد من ممثلى كبريات الشركات الاستثمارية ، ورؤساء اللجان النقابية ، بالإضافة إلى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرة جهاز مشروعك.