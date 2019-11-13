وزير الآثار يتفقد التجهيزات النهائية لقاعتي العرض المتحفي بمتحف الحضارة

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي للمتحف القومي للحضارة المصرية واستشاري المشروع آخر مستجدات أعمال القاعتين المقرر إفتتاحهما قريبا وهما قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.

وقالت الدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار لشئون العرض المتحفي، في تصريح لها اليوم ، إن الاجتماع تناول مناقشة التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي والتجهيزات اللازمة للقاعات مثل الأفلام المالتي الميديا وأعمال جرافيك ووسائط تكنولوجية وماكيتات وديورامات وبطاقات الشرح وغيرها من الوسائل الخاصة بتفسير بيئة العرض.

وأضافت : أنه تم خلال الاجتماع بحث تصميم ومخطط قاعات العرض ومدى ملاءمته للمجموعات المستهدفة من الزوار ومسار الزيارة وسبل الوصول للمعروضات بطريقة سهلة وفعالة تضمن للزائر الاستمتاع بتجربة متحفية فريدة والتفاعل معها وفق برنامج العرض.

وأشارت نيفين نزار إلى أنه عقب الاجتماع ، تم تفقد قاعات العرض لمعاينة وضع فتارين العرض على الطبيعية والتأكد من توزيعها طبقاً للسياق التاريخي والحضاري للقطع مع مراعاة النواحي الفنية والجمالية في عرض وتوزيع الفتارين وإزالة أيه حواجز أو معوقات قد تعيق مسار الزيارة لضمان تفاعلهم مع المحتويات المتحفية.