رئيس مصر العليا للكهرباء يجري أكبر حركة تغييرات بقطاعات الشركة

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس سامي أبووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عدة قرارات جديدة لعدد من القيادات بمختلف قطاعات الشركة.

وتعتبر هذه الحركة أكبر حركة يتم اعتمادها منذ فترة طويلة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتضمت الحركة الجديدة والتي حصل عليها "مصراوي" ما يلي:

تعيين المهندس عادل ناجى رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا رئيسا لقطاع الشئون الفنية بالمركز الرئيسي بأسوان

تعيين المهندس زكريا عبد الحميد رئيس قطاع كهرباء توزيع الأقصر رئيسا لقطاع توزيع كهرباء قنا.

تعيين المهندسة إيمان فاروق رئيسا لقطاع توزيع كهرباء أسوان.

تعيين المهندس أشرف عبدالسلام رئيسا لقطاع كهرباء توزيع الأقصر.

تعيين المهندس رشدي محمد رشدي رئيسا لقطاع التدريب بالشركة.

تعيين المهندسة حكمت أبوزيد مديرًا عامًا للمشروعات بالمركز الرئيسي.

تعيين المهندس أحمد إبراهيم مديرًا عامًا للمشروعات بأسوان.

تعيين المهندس صبري عثمان مدير عام الشئون الفنية بقطاع أسوان.