برلماني: تطبيق نظام البصمة يحد من التسرب المدرسي

كتب- أحمد علي:

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم في البرلمان، إن ظاهرة هروب الطلاب من المدارس أصبحت مشكلة منتشرة في معظم المدارس الحكومية، التي أصبحت طاردة للتلاميذ والطلاب، مشيدًا بمقترح تطبيق نظام البصمة لأخذ الغياب للمعلمين والطلاب على حد سواء.

مشيرًا إلى أن البصمة تعتبر حلًا جيدًا، خاصة بعد توافر عوامل جذب للطلاب للتسرب من التعليم، مثل السيبرات المنتشرة حول المدارس خلال الفترات الصباحية، ما يساهم في زيادة الظاهرة.

وأوضح في تصريحات له، أن تطبيق نظام البصمة في المدارس ليس بدعة، فهو مطبق بالفعل في بعض المدارس الخاصة داخل مصر ومطبق بالمملكة العربية السعودية ببصمة الوجه الخاصة بكل طالب، مضيفًا أن تطبيق نظام البصمة مع إدخال رقم هاتف الطالب وولي الأمر، يسمح بإبلاغ أولياء الأمور مباشرةً بأي مخالفة ترصد في هذا الجانب، لفرض آلية الانضباط على الطلاب بصورة منظمة وواعية تخضع لمراقبة وقوانين محددة.

وأشار إلى أن نجاح النظام يعتمد على توفر أجهزة معمرة، لا يتحول استخدامها لإهدار مال عام، مع تأمينها بشكل كبير، من خلال تعيين موظف مسئول عنها أو استخدام أجهزة لا تقبل الخدش والتلف.

وأكد أن إصلاح المنظومة التعليمية والحد من ظاهرة الغياب والتسرب المدرسي، يعتمد أولاً على تطوير المنظومة ككل بداية من البنية التحتية للمدارس، مرورًا برواتب المدرسين والمديرين والمفتشين، ومحاربة الدروس الخصوصية، ومنح مزيد من الاهتمام بالأنشطة المدرسية والترفيهية.​