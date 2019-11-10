برلماني: حديث السيسي عن "الأحوال الشخصية" توجيه بسرعة تعديل القانون

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عن أهيمة التربية السوية للأبناء؛ بالإضافة إلى المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة طلاق الوالدين، يؤكد وعي الرئيس بمعاناة الأطفال والمجتمع، من قانون الأحوال الشخصية الحالي، مضيفًا أن الرئيس سبق أن تحدث في الأمر على هامش مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، وطالب وقتها بضرورة تعديل القانون.

وأشار أبو طالب، إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من زيادة نسب الطلاق، ما يسبب العديد من المشكلات، ويؤدي لزيادة نسب الأطفال غير الأسوياء في المجتمع، وغيرها من السلبيات التي كشفها أساتذة الاجتماع والأخصائيين في الطب النفسي.

وأضاف عضو النواب، أن ذلك كله دفع الرئيس لتأكيد ضرورة تربية الأطفال بشكل إيجابي، والحد من ارتفاع معدلات الطلاق، وعدم استخدام الأطفال كأداة للانتقام بين الطرفين.

وأكد أبو طالب، أنه سيكون هناك جلسات حوار مجتمعي بمجلس النواب، للخروج بقانون يراعي مصالح الأسر المصرية، ويعالج القصور الموجود بالقانون الحالي، سواء في إجراءات التقاضي، أو النفقة، والحضانة، والرؤية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك انحياز لطرف على حساب الآخر، وأن الأولوية لمصلحة الطفل، مطالبًا بسرعة البدء في عقد جلسات الحوار حتى يخرج القانون في دور الانعقاد الحالي.

وقال أبو طالب، إن حديث الرئيس السيسي أكثر من مرة عن الأمر، يؤكد أن هناك خطورة ومشكلات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويعتبر توجيه رئاسي لسرعة البت في القانون لتعلقه بالأمن القومي المصري والأسر المصرية، لذا يجب على الجميع الانتفاض وسرعة تعديل القانون.​