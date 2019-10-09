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    السيسي ورئيس العراق يبحثان هاتفياً العدوان التركي على سوريا

    11:20 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    السيسي ورئيس العراق يبحثان هاتفياً العدوان التركي على سوريا

    الرئيس السيسي

    كتب - محمد سامي:
    تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح.

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاتصال التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطورًا خطيرًا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

    وأوضح راضي -في بيان اليوم- أنه تم التوافق خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس صالح؛ لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.

    برهم صالح الرئيس العراقي الرئيس السيسي الاجتياح التركي
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