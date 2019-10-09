محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المعلقة منذ أكثر من 10 سنوات

الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، مسؤولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من المشروعات المعلقة منذ أكثر من 10 سنوات، والتغلب على المعوقات التي تعيق العمل بهذه المشروعات وعدم السماح بأي تأخير ؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية بالغة للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ خلال جولة التفقدية لمحطة المعالجة الرئيسية في دهشور لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تخدم قرى (مزغونة - أبو رجوان - الشوبك)؛ للاطلاع على اللمسات النهائية لتشغيل المحطة.

وقال راشد: "إن محطة معالجة الصرف الصحي في دهشور كان قد بدأ العمل بها منذ عام 2008 وتبلغ مساحتها 34 ألف كم3، وتهدف إلى تجميع مياه الصرف ومعالجاتها ثنائيًا وإعادة استخدامها في بعض الزراعة".

كما وجه - خلال تفقده أقسام المحطة والتهوية ومباني الكلور والمولدات والمحولات - المسؤولين بضرورة مراعاة الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال المتبقية، وذلك استكمالًا للمجهودات التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للاستفادة من المشروعات التي تم ضخ اعتمادات مالية بها منذ سنوات طويلة ولم يتم تشغيلها.

وكانت المحافظة قد أعلنت الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة (كرداسة) بتكلفة 110 ملايين جنيه، حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية؛ لسرعة إدخالها الخدمة.​