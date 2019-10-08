دافع عنها في أزمتها.. كيف نعت "ريهام سعيد" الفنان طلعت زكريا؟ (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان طلعت زكريا الذي توفي اليوم الثلاثاء، وهو يدافع عنها بعدما تعرضت لانتقادات خلال الفترة الماضية.

ونعت ريهام سعيد الفنان طلعت زكريا قائلة: "طيب وراجل وفنان وبني آدم، خساره كبيرة أوي، الله يرحمك يا حبيبي في الجنة بإذن الله".

وقال طلعت زكريا في الفيديو، عن مشاركة ريهام سعيد في أحد أعماله المسرحية، إنها مناسبة جداً للدور، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم شديد بعد ثورة يناير بسبب دعمه للرئيس الأسبق حسني مبارك وقاطع الجمهور فيلمه في السينما "الفيل في المنديل".

وأضاف: "كل حاجة هتبان والشعب يجب أن يهدأ ولا يحكم بالإعدام على أي شخص (بسبب موقفه)".