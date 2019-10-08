رئيس الوزراء يحضر الجلسة العامة للبرلمان اليوم.. ضمن أبرز الأخبار المتوقعة

(أ ش أ):

يشارك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء، والتي نستعرض عددًا منها في السطور التالية..

- يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة العامة لمجلس النواب.

- تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر بالأكاديمية المهنية، المعايير الجديدة التي ستطبقها الوزارة خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمعلمين.

- يعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال زيارته للقاهرة، مباحثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

- تنطلق فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، بمشاركة 30 دولة.

- يزور وفد اقتصادي من كوريا الجنوبية مصر، وسيلتقي عددًا من كبار المسئولين.

- تقيم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أداء الحكام خلال الجولات الثلاث لبطولة الدوري الممتاز.

- يوقع رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء" والذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة.

- تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام".

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".