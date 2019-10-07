"قانون المرور والأمن القومي".. "دفاع البرلمان" تناقش خطة عملها

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

وقال اللواء كمال عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة ستفتح خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، كل الملفات التي لها علاقة بالأمن القومي المصري والعمل وبكل قوة على دعم كل ما يفيد الأمن القومي المصري سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية.

وأضاف عامر، أن اللجنة تتلقى مقترحات النواب فيما يخص ملف الأمن القومي وخطة عمل اللجنة على أن يكون بلورة تلك الاقترحات إلى خطة عمل خاصة تشمل جميع الملفات والقضايا المهمة محل عمل اللجنة.

ولفت عامر، إلى أن هناك عددًا من التشريعات وردت للجنة وتم إحالتها بالفعل منها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وما يتعلق بالملصق الإلكتروني ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن معاشات هيئة الشرطة.