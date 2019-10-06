عرض خاص لتمثال الملكة ميريت آمون بمدخل المتحف المصري

كتب- محمد عاطف:

يعرض المتحف المصرى بالتحرير، الجزء العلوي من تمثال للملكة ميريت آمون، وذلك في عرض خاص بمدخل المتحف، قبل مغادرته إلى الغردقة.

وأوضحت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن التمثال هو أحد الكنوز المعروضة بالمتحف.

ويعتبر التمثال من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، مصورا الجزء العلوى من تمثال للملكة مريت آمون ابنة الملك رمسيس الثانى، وهي تحمل فى يدها عقد "المنات" الذى يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات.

وأشارت عبد الرازق إلى أن التمثال عثر عليه داخل معبدها الصغير بالرامسيوم (المعبد الجنائزى لرمسيس الثاني).