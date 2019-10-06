حدث في 8 ساعات| مصر تحتفل بذكرى أكتوبر.. ودخول طرف دولي في أزمة سد النهضة
كتبـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، وسوم تراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى تفاصيل دخول طرف ثالث لحل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا بعد الدخول لطريق مسدود.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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