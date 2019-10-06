أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

حدث في 8 ساعات| مصر تحتفل بذكرى أكتوبر.. ودخول طرف دولي في أزمة سد النهضة

07:03 م الأحد 06 أكتوبر 2019
حدث في 8 ساعات| مصر تحتفل بذكرى أكتوبر.. ودخول طرف دولي في أزمة سد النهضة

حدث في 8 ساعات

كتبـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، وسوم تراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى تفاصيل دخول طرف ثالث لحل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا بعد الدخول لطريق مسدود.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة ذكرى أكتوبر السيسي إثيوبيا

الخبر التالى:

غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات القوائم الإرهابية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان