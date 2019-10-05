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    الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بمؤتمر "الوفد مع المرأة"- صور

    09:46 م السبت 05 أكتوبر 2019
    الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بمؤتمر "الوفد مع المرأة"- صور

    الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

    كتب- محمد نصار:

    دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، حضور مؤتمر تدشين "الوفد مع المرأة" في بورسعيد إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء 6 أكتوبر وكل الشهداء الذين سالت دمائهم دفاعًا عن شرف وكرامة وأمن المواطن المصري.

    جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.

    وأوضح "أبو شقة"، أن هذا اللقاء تزامن مع المناسبة الوطنية العظيمة التي ردت للمواطن المصري كرامته وللجندية المصرية والجيش المصري شرفه واعتباره.

    الوفد مع المرأة بهاء أبو شقة حزب الوفد

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