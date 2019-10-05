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    "مياه الجيزة" تعلن الانتهاء من إصلاح خط المهندسين ‎

    11:15 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    "مياه الجيزة" تعلن الانتهاء من إصلاح خط المهندسين ‎

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية في الوقت المحدد للإصلاح.

    وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، في بيان، إنه تم إعادة ضخ المياه حاليا وجارى وصولها للمواطنين تباعا فور انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

    وتابع: أعمال الإصلاح شملت تغيير 20 مترًا من المواسير قطر 600 مم على عمق مترين تقريبا.

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    المهندسين مياه الجيزة الصرف الصحى شركة مياه الشرب

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