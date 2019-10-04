النمنم يكشف تفاصيل جديدة حول علاقة الزعيم عبدالناصر بالإخوان

كتب- مصطفى علي:

كشف حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، تفاصيل جديدة حول علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين بعدما ترددت أقاويل كثيرة حول انتمائه للجماعة في فترة من الفترات.

وقال النمنم لمصراوي: "حينما كنت وزيرًا للثقافة وبدأنا خطوات إنشاء متحف للزعيم الراحل يخلّد تاريخه ويحوي مقتنياته، توجهت لغرفة مكتب عبد الناصر وجلست على مقعده وطلبت ممن كانوا معي إنزال كافة الكتب الموجودة بمكتبه وعكفت على الاطلاع عليها لمدة 3 أيام متواصلة."

وأضاف النمنم: "لم أجد في كتب عبد الناصر أي شيء له علاقة بالإخوان إطلاقا ولا بالشيوخ المتشددين ومؤسسي الفكر الوهابي، باستثناء كتاب واحد للشيخ أحمد حسن الباقوري، وهو كتاب صغير يتحدث عن التسامح وليس له علاقة بفكر الإخوان، كان قد أهداه له "الباقوري" باعتباره وزيرًا للأوقاف بعد صدوره."

وتابع النمنم: "عبد الناصر لم ينتم لجماعة الإخوان مطلقًا ولم يكن يومًا ما عضوًا بجماعة الإخوان، وأذكر أنه عقب حادث المنشية الشهير بدأ اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة سواء بإعدامات أو حبس للبعض الآخر، وهو ما ينفي ما يُشاع حول ما إذا كان حادث المنشية "تمثيلية" مدبرة بين ناصر والإخوان".