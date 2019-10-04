الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت: حار نهارا.. والقاهرة 35

القاهرة- أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 31

بلطيم 20 30

مطروح 22 31

السلوم 20 30

سيوة 22 34

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 21 35

العريش 20 32

رفح 19 31

رأس سدر 23 35

نخل 14 34

نويبع 22 34

طابا 22 32

كاترين 15 32

الطور 23 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 36

بني سويف 22 36

المنيا 20 36

أسيوط 21 36

سوهاج 21 38

قنا 21 39

الأقصر 23 40

أسوان 27 41

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 21 40

شلاتين 26 37

ابو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33