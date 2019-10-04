توجه دولة.. "التنمية المحلية": حملات غلق المقاهي لتقديمها شيشة للطلاب مستمرة

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن حملات غلق المقاهي الكائنة جوار المدارس مستمرة وتطبق على جميع محافظات الجمهورية، وتتم وفقًا لكتاب دوري أصدره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تم توزيعه على المحافظين، قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف قاسم، في تصريح لمصراوي، أن الكتاب الدوري للوزير والذي تم عرضه على اجتماع مجلس المحافظين في محافظة بورسعيد خلال سبتمبر، أقر أي أن تكون هذه الحملات توجه دولة. وشمل القرار تنظيم العملية التعليمية وإزالة المعوقات وأي مخلفات تعوقها أو تؤثر عليها سلبًا.

وتابع: "ما ينفعش طفل يسيب المدرسة ويشيش على القهوة ولا يعقل أن يكون هناك أب يعتقد أن نجله في المدرسة وهو في الحقيقة سايب المدرسة وقاعد على كافيه أو قهوة أو في محل ألعاب".

وأردف: "صاحب الكافتيريا أو القهوة اللي يقدم شيشة لطفل في وقت المدرسة يبقى شخص غير مسئول ومن حق الوزارة تحاسبه زي ما الكتاب بيقول وكله بالقانون، فالقانون الذي حظر عمالة الأطفال، حظر أيضا تقديم بعض الخدمات للأطفال زى الشيشه حتى لو الأطفال موجودين في المقاهي بعد اليوم الدراسي".

وأكد أن كل المحافظات تعمل في هذا الإطار وأن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى أي شكوى بخصوص سير العملية التعليمية ويتم إزالتتها فورًا.​