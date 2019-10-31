إحباط تهريب أقراص "إكستاسي" المخدر داخل لعبة أطفال بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهره الدولي، تهريب كمية من الأقراص المخدرة، داخل طرد قادم من لندن.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري، واشتبهت السلطات في مشمول بوليصة الشحن رقم az347813629 الواردة من لندن، عبارة عن لعبة أطفال بلاستيك، وبفتح الطرد تبين وجود لعبة أطفال على شكل قطار من الألومنيوم وجد داخله ٩٨٠ قرصًا يشتبه أن تكون موادًا مخدرة وبعرضها على إدارة مكافحة المخدرات، أفادت أنها أقراص الإكستاسي المخدرة.

وقرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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