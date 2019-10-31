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    "السعيد": جائزة التميز الحكومي تهدف لتغيير النظرة التقليدية للجهاز الإداري

    02:56 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    "السعيد": جائزة التميز الحكومي تهدف لتغيير النظرة التقليدية للجهاز الإداري

    هالة السعيد وزيرة التخطيط

    كتب – محمود مصطفى:

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن جائزة التميز الحكومي تهدف إلى تغيير النظرة التقليدية للجهاز الإداري للدولة.

    جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي، الذي عقد ظهر الخميس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

    وأضافت "أشعر بالفخر لتكريم نخبة من الجهاز وقيادات الدولة"، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت منذ فترة، وصاحبها محطات كثيرة من العمل.

    هالة السعيد جائزة التميز الحكومي الجهاز الإداري للدولة مصطفى مدبولي

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