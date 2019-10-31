البيئة: تسلق أول طفل من ذوي الهمم "جبل موسى"

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، نجاح الطفل محمد حسين، في الحصول على لقب أول طفل من ذوي الهمم وفريق زهرة المخيمات في تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعمًا للعمل البيئي وترويجًا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم والشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل وقيادات الوزارة المعنية.

وأعربت وزيرة البيئة، في بيان اليوم، عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم في العمل البيئي لأنهم جزء هام من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهاءها وتشجيعها لكافة أبطال مصر واستعدادها لتقديم الدعم الكامل لهم لحماية البيئة.



وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قابلت المغامر مازن حمزة، متسلق الجبال من ذوي الهمم، ووافقت على رعاية تسلق أول طفل من ذوي الهمم إلى جبل موسى بعد تدريبه وتوفير كافة الرعاية والتأمين له وهو ما تم تنفيذه اليوم بنجاح بتزامن مع تسلق 120 شابًا من فريق زهرة المخيمات للجبل للتأكيد على وحدة وتضافر الشباب لحماية البيئة ودعم أقرانهم من ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية والرياضية والبيئية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف لبناء الإنسان كأحد أسس التناغم مع الطبيعة في إطار خطة الحكومة لدمج كافة فئات المجتمع وخاصة الأجيال الناشئة وذوي الهمم للتأكيد على دور الفرد والعمل التشاركي في حماية البيئة.



يذكر أن وزارة البيئة تنفذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة من أصحاب الهمم ودمجهم في العمل البيئي.