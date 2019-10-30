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    انتصار أكتوبر.. "مصر للعلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول المناسبات القومية

    04:26 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
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    كتبت- داليا شبل:

    نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة موسعة حول انتصار أكتوبر العظيم، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية الهندسة، وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعة والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، ذلك في إطار استمرارها في احياء المناسبات القومية الكبرى.

    وحسب بيان الجامعة، استعرض أركان حرب الدكتور محمد الغباري الخبير العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، جوانب من بطولات القوات العسكرية المصرية الباسلة في مواجهه العدو الإسرائيلي، حتى تمكنت من كسر شوكته وغطرسته وتحرير أرض سيناء.

    وأشارت الجامعة إلى أن الندوة جاءت في إطار برنامج حافل بالأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف نشر ثقافة الوعي والانتماء بين الطلبة والذين أقبلوا بأعداد كبيرة على حضور الندوة للتعرف على الجوانب المضيئة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وأمجاد القوات المسلحة العظيمة.

    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محمد العزازي أكاديمية ناصر العسكرية

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