غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل بينالي الطفل الأول

كتب- محمد عاطف:

يعقد قطاع الفنون التشكيلية، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساءً بمركز سينما الحضارة بالأوبرا؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة التأسيسية الأولى لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل والتي تُقام بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وجمعية أمسيا للتربية عن طريق الفن – أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنطلق الفعاليات السبت المُقبل، في تمام الثانية عشر ظهرًا من مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وحسب بيان اليوم الأربعاء، يُشارك في المؤتمر كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة سرية صدقي رئيس البينالي ورئيس مجلس إدارة جمعية أمسيا الدولية، الدكتور أحمد حاتم القوميسير العام، راوية علي مدير عام التنشيط الثقافي، لإلقاء الضوء على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدورة المرتقبة.