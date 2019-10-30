رئيس "النواب" يصل القاهرة مختتمًا زيارة برلمانية ناجحة إلى نيجيريا

كتب- أحمد علي:

وصل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى مطار القاهرة عائدًا من نيجيريا مختتما زيارة ناجحة، بعد أن أجرى على رأس وفد برلماني عدداً من اللقاءات المهمة مع كل من رئيس مجلس النواب النيجيري ورئيس مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمهورية نيجيريا.

واستهدفت زيارة عبدالعال، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك. لا سيما وان نيجيريا تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعد أكبر دولة من حيث عدد السكان واكثر الدول نفوذا من الناحية السياسية في الغرب الإفريقي.

ففي لقائه مع يمي أوسينباجو نائب رئيس الجمهورية النيجيري وبحضور وزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري، أكد الدكتور عبدالعال على العلاقات التاريخية بين البلدين التي تتشعب لتشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، فضلاً عن العلاقات بين الشعبين المصري والنيجيري.

واستعرض أبرز التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، مستعرضاً المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة هذه الظاهرة.

كما تناول الخبرة المصرية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، وسلم الدكتور على عبدالعال دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس النيجيري لحضور مؤتمر الاستثمار في إفريقيا ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر انعقادهما في نوفمبر وديسمبر القادمين.

وفي لقائه مع فيمي جباجبيميلا رئيس مجلس النواب النيجيري، أكد "عبدالعال"، أن البلدين يمتلكان العديد من المقومات المشتركة ما يوفر بيئة خصبة لعلاقات وثيقة على كافة الصعد، وخاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة تبادل الخبرات بين مجلس النواب المصري والبرلمان النيجيري.

واستعرض الدكتور عبدالعال وجهة النظر المصرية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك خاصة على مستوى القارة الإفريقية في ظل الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي.

وفي لقائه مع أحمد لاوان رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، أكد الدكتور علي عبدالعال على حرص مصر على تعزيز التعاون مع نيجيريا ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة المستويات خاصة على المستوى البرلماني، سواء من خلال التنسيق بين البلدين في المحافل البرلمانية التي تجمع بين البلدين أو في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البرلمانية.

ووجه الدكتور علي عبدالعال الدعوة إلى كل من رئيس مجلس النواب النيجيري ورئيس مجلس الشيوخ للقيام بزيارة رسمية إلى مصر لاستكمال المباحثات حول العديد من قضايا الاهتمام المُشترك وتعزيز العلاقات على الصعيد البرلماني.