برلمانية: افتتاح الرئيس معرض "تراثنا" يشجع على زيادة الإنتاج

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي أمس معرض "تراثنا" لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، الذي نظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة أن حرص الرئيس على المشاركة في الافتتاح يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة.

وأكدت في بيان، اليوم الخميس أن توجيه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم، من شأنه يعمل على تطوير الأداء بالمعرض ودعم الشركات.

وطالبت الوزارات المعنية بضرورة العمل على رفع قدرات المصنعين الصغار لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي وتحقيق أعلى عائد ممكن لهم، لأن المشروعات الصغيرة هي مستقبل الاقتصاد المصري ويجب توجيه أكبر دعم لها.