  • عاجل:براتب يصل لـ13 ألف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن 5757 فرصة عمل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    رئيس الوزراء يعلن أسعار بيع الغاز للمصانع

    11:58 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء يعلن أسعار بيع الغاز للمصانع

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

    وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

    وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

    كما أشار مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

    مصطفى مدبولي أسعار الوقود أسعار الغاز الأنشطة الصناعية

    الخبر التالى:

    شبانة: اتهامات أمين صندوق الصحفيين أكاذيب وأطلب تحويلها للنيابة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان