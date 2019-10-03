"الصحفيين" تعلن بدء تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين الشروع في تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة، لدعم الزملاء الذين يتعرضون لأزمات صحية تتكلف نفقات تفوق قدراتهم وما يقدمه مشروع العلاج من دعم، وغيرها من الحالات الطارئة التي تتطلب الدعم.

وذكرت النقابة أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة قرروا التبرع بالمساهمة في التأسيس بألف جنيه من كل منهم، ومائة جنيه شهريًا لمدة عام.

وتقرر أن يمول الصندوق عبر استقطاع 50 جنيهًا شهريًا من كل عضو بالنقابة ولمدة عام، على أن يستفيد من الصندوق من يتعرض لأزمة من المساهمين في الصندوق، وتعرض الإجراءات على الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر لها مارس 2020، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية -في تصريح اليوم الخميس- "إن هذه الخطوة تخدم الحالات الحرجة بشكل كبير، وتسهم في دعم إضافي لمن يستنفذ دعم مشروع العلاج، وغيرها من الحالات التي تتعرض لأزمات طارئة".

وأضاف عبدالمجيد أنه من المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق ولائحة منظمة للعمل، وآليات دعم تمويل الصندوق إلى جانب مبلغ الـ 50 جنيهًا الشهري، داعيًا جموع الصحفيين لدعم هذا المشروع.