مكافأة 600 جنيه للعاملين بجامعة القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه، مكافأة لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين؛ لجهودهم وتفانيهم في خدمة الجامعة.

وكتب الخشت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "نظرًا لتقدم جامعة القاهرة 14 مركزًا في التصنيف الأمريكي US NEWS، وجهودكم غير العادية وتفانيكم في خدمة الجامعة، لذا تقرر صرف مبلغ 600 جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين”.

وأضاف: "قمنا بكل ما يلزم علينا وتتوقعونه لإنصاف العاملين وتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية لرفع الحد الأدنى للمرتبات، زملائي تقبلوا تقديري وتقبلوا تحياتي والقادم أفضل بإذن الله تعالي".