ضياء رشوان عن أزمة الزمالك: "فعلت ما يمليه عليَّ ضميري"

كتب مصطفى علي

ردَّ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على منتقدي جلسة الصلح التي عقدها مساء الاثنين مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا إنه "فعل ما يمليه عليه ضميره المهني في حماية كيان نقابة الصحفيين التي تقع على كاهله".

وأضاف "رشوان" في تصريحات قبل بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "القرار الأول والأخير يعود إلى مجلس نقابة الصحفيين وليس في شخصه"، مؤكدا أنه سيطرح كافة الخطوات التي حدثت في الواقعة وللمجلس حق اتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وقال عدد من الصحفيين الذين حضروا إلى النقابة قبل بدء اجتماع المجلس، إن الواقعة لا تخص شخص النقيب أو عضو المجلس محمود كامل، بل تخص الجماعة الصحفية برمتها مطالبين برد حازم ضد هذه الإساءات.

وإلى جانب أزمة نادي الزمالك، يناقش المجلس اليوم عدة قضايا تتعلق بشئون النقابة وهى اعتماد محضر جلسات المجلس السابقة وشئون القيد والتكويد والإسكان والروابط وشئون العاملين وشئون المبني ومستجدات أزمة إحدى الصحف الخاصة واللجان النوعية وما يستجد من أعمال.

وكان محمد سعد عبد الحفيظ عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين، أكد أن اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية هشام يونس اجتمعت قبل أيام وانتهت من الفحص ونظر الطعون؛ تمهيدًا لاعتماد نتيجة القيد للمتقدمين للانضمام إلى جدول المشتغلين.