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    "الري": إزالة 32 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات

    06:57 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    "الري": إزالة 32 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات

    نهر النيل

    القاهرة - أ ش أ:

    تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري من إزالة 32 حالة تعدٍ على نهر النيل في محافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - قنا)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 49184 حالة تعد.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل - منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل - في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.

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    نهر النيل وزارة الموارد المائية حماية أملاك الدولة

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