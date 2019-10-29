بعد حديثه عن رواتب الأئمة.. إحالة مدير عام التدريب بالأوقاف للتحقيق

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة الدكتور أشرف فهمي موسى القائم بأعمال مدير عام التدريب؛ للتحقيق لإدلائه بتصريحات "غير دقيقة وغير مخول بها" بشأن تحسين الأحوال المادية للأئمة.

وشدد وزير الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحري الدقة وعدم الإدلاء بأي تصريحات تخص الوزارة من غير المتحدث الرسمي باسمها أو من خلال موقعها الرسمي.

كان الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، قال خلال ظهوره في أحد البرامج، إن الزيادة الجديدة للأئمة لا تتعد 500 جنيه، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.